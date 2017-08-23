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Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas 28 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 28 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AA'ya yaptığı açıklamada, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.

Kalın, Erdoğan ve Abbas'ın görüşmede Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan son gelişmeler, Filistin barış süreci ve Filistin milli uzlaşı görüşmeleri konularını ele alacağını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #Mahmud Abbas
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