Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
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Filiz Aker her yerde Vatan Şaşmaz ile ilgili bunları söylüyormuş

Filiz Aker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelenler arasında olan yeğen Gürbüz Acar, "Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu" dedi

Filiz Aker her yerde Vatan Şaşmaz ile ilgili bunları söylüyormuş

Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 

Cenazeyi alanlar arasında bulunan yeğen Gürbüz Acar, "Ne diyebilirim. 1 ay önce mezar yeri yaptırmış. Öleceğim demiş. Ben 2 senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah ile onların arasındaki bir şey. Sadece onu çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu." diye konuştu. 

Filiz Aker'in cenazesinin Cuma günü kaldırılacağı Avrupa'da yaşayan kardeşinin İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #filiz aker #Vatan Şaşmaz
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