Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in cenazesini ismini açıklamak istemeyen bir yeğeni aldı. Aker'in yeğeni, "Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. Ama Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmedik. Bize bir parti düzenleyip herkesi öldürdükten sonra intihar edeceğini söylemişti" dedi

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Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu’na gelen Aker’in yeğeni şunları söyledi:



Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. Ama Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmedik. Bize bir



Herhangi bir tedavi görmüyordu. Halamın cenazesini Perşembe ya da Cuma günü defnedeceğiz. Cezaevinde bir yakınımız var. Onun izinle çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle defin işlemini de bekleteceğiz.



Aker’in yeğeni daha sonra Adli Tıp Kurumu’na girerek cenazeyi aldı.



Cenaze, Kartal’da bulunan gasilhaneye götürüldü.



ulusal.com.tr Halamdan böyle bir şey bekliyorduk. Ama Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmedik. Bize bir parti düzenleyip herkesi öldürdükten sonra intihar edeceğini söylemişti. Öyle bir şey yapacağım ki herkes bizi konuşacak demişti. İlk anlattığında şaka yaptığını düşündüm. Ancak dediklerini yaptı. Vatan Şaşmaz olacağını tahmin etmiyorduk. Psikolojik bir rahatsızlığı yoktu.Herhangi bir tedavi görmüyordu. Halamın cenazesini Perşembe ya da Cuma günü defnedeceğiz. Cezaevinde bir yakınımız var. Onun izinle çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle defin işlemini de bekleteceğiz.Aker’in yeğeni daha sonra Adli Tıp Kurumu’na girerek cenazeyi aldı.Cenaze, Kartal’da bulunan gasilhaneye götürüldü.