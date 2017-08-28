Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker’in psikolojik tedavi görüp Xanax ilacı kullandığı ve her gün düzenli olarak aldığı bu ilacın üzerine olay günü alkol aldıktan sonra olayı gerçekleştirdiği öğrenildi

İstanbul Beşiktaş’taki otelde dün akşam saatlerinde, otelin 10'uncu katındaki 1130 numaralı odada ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı (43) öldürdükten sonra cinayette kullandığı aynı silahla kafasına ateş ederek intihar eden eski manken Filiz Aker'in (54) psikolojik tedavi gördüğü ve bu tedaviler kapsamında düzenli olarak her gün kullandığı Xanax ilacını olay günüde kullanıp ardından alkol aldıktan sonra çıktığı 10'uncu kattaki odada olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.



Şaşmaz ile 2009 yılında yaşadığı kısa süreli ilişkinin ardından Şaşmaz’a karşı saplantılı bir döneme giren ve en son İranlı milyarder eşinden boşandıktan sonra Amerika’da yaşamaya başlayan eski manken Aker'in temmuz ayının son günlerinde İstanbul’a gelip oteldeki 1130 numaralı odaya yerleştiği öğrenildi.



Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Vatan Şaşmaz ile ilişkisini devam ettirmek isteyen ve zaman zaman ünlü sunucuyu arayarak tehditkarvari konuşmalarda yaptığı öğrenilen Aker’in, 5 yıla yakın bir süre psikolojik tedavi görüp psikiyatrik ilaçlar aldığı ve olay günüde yeğeni Dora Ercan ve eşiyle otelin lobisinde bir süre oturup alkol aldıktan sonra olay saatini beklediği ve ardından çıktığı özel odasında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.



Şaşmaz ile WhatsApp programı üzerinden mesajlaştığı ve ünlü sunucuyu odasına son bir kez görüşmek üzere çağırdığı öğrenilen Aker’in, olay sırasında kullandığı ve bulundurma ruhsatlı olduğu öğrenilen silahın otele sokulması ise polis tarafından büyük bir güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor.



Bulundurma silahların sadece verilen şahısın ikamet ve ticarethanelerinde bulundurulabileceğini ve taşınamayacağını ifade eden emniyet yetkilileri, bulundurma bir yana taşıma ruhsatlı silahların bile böyle lüks mekanlara sokulmasının yasak olduğu bir otele böyle bir silahın sokulmasının güvenlik açığını ortaya koyduğunu ifade etti.



Soruşturma safhasında otel yönetiminin kendilerine, Aker’in otele ne zaman ve nasıl gelip yerleştiği yönünde de yardımcı olacak bilgiler verme yönünde imtina gösterdiğini ifade eden polis kendi araştırmalarına göre eski mankenin temmuz ayı sonunda Amerika’dan İstanbul’a gelerek otele yerleştiği bilgisine ulaştı.



ulusal.com.tr