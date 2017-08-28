Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ı bir otel odasında kurşunladıktan sonra intihar eden Filiz Aker kimdir? Eski manken kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte, Filiz Aker’in biyografisi

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ı bir otel odasında kurşunladıktan sonra intihar eden Filiz Aker kimdir? Eski manken kaç yaşındaydı ve nereliydi? İşte, Filiz Aker’in biyografisi



Eski manken Filiz Aker (54) 27 Ağustos Pazar akşamı Beşiktaş’ta bulunan bir otelde eski sevgilisi olduğu söylenen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı (43) arkasından dört el ateş ederek öldürdü ve daha sonra kendisi de intihar etti. Medyaya yansıyan haberlere göre uzun süredir şüpheli tavır ve ifadelerde bulunan Aker, Vatan Şaşmaz’a olan takıntısına acı bir şekilde son noktayı koydu. Olaydan sonra ise, Filiz Aker’in kim olduğu oldukça merak edildi. Peki, eski manken Filiz Aker kimdir?



FİLİZ AKER KİMDİR?



1963 yılında dünyaya gelen Filiz Aker uzun bir süre mankenlik yaptı. Aynı zamanda oyunculuk yapan Aker, pek çok filmde rol aldı. 1990 yılına kadar Vahşi ve Güzel, Kurtlar Geceyi Severi, Sürgün, Alman Avrat 40 Bin Mark, İnsan Avcıları, Bir Sonbahar Hikayesi gibi filmlerde rol aldı. Daha sonra 1998 yılında mankenlik ve oyunculuğu bıraktı. Bu yıldan sonra İranlı bir iş adamıyla evlenip ABD’ye yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı.



54 yaşında olan eski manken, 27 Ağustos 2017 günü İstanbul Beşiktaş’ta yaklaşık bir aydır kaldığı otel odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz ile birlikte ölü olarak bulundu. Olayın aydınlanmasından sonra Filiz Akel’in önce Vatan Şaşmaz’ı vurduğu sonra da kendine ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.



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