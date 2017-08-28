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Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı 'LadySmith' model silahla öldürmüş

Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı vurduğu silah Smith Wesson'un (toplu) 9.65 çaplı mermi kullanılan ve kadınlar için özel tasarlanmış "LadySmith" modeli olduğu belirlendi

Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı 'LadySmith' model silahla öldürmüş

Vatan Şaşmaz cinayetinde kullanılan silahın özellikleri ortaya çıktı. 

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Filiz Aker'in Şaşmaz'ı vurduğu silah Smith Wesson'un (toplu) 9.65 çaplı mermi kullanılan ve kadınlar için özel tasarlanmış "LadySmith" modeli olduğu belirlendi. 

Diğer modellere nispeten küçük olan ve çantada taşınabilmesi için özel olarak tasarlanan modelin güçlendirilmiş namlusu var. 

Silah, özellikle yakın mesafede son derece etkili vuruş gücüne sahip.

ulusal.com.tr

Etiketler; #filiz aker #Vatan Şaşmaz #lady smith
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