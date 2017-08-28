Vatan Şaşmaz cinayetinde kullanılan silahın özellikleri ortaya çıktı.
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Filiz Aker'in Şaşmaz'ı vurduğu silah Smith Wesson'un (toplu) 9.65 çaplı mermi kullanılan ve kadınlar için özel tasarlanmış "LadySmith" modeli olduğu belirlendi.
Diğer modellere nispeten küçük olan ve çantada taşınabilmesi için özel olarak tasarlanan modelin güçlendirilmiş namlusu var.
Silah, özellikle yakın mesafede son derece etkili vuruş gücüne sahip.
ulusal.com.tr
Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı vurduğu silah Smith Wesson'un (toplu) 9.65 çaplı mermi kullanılan ve kadınlar için özel tasarlanmış "LadySmith" modeli olduğu belirlendi
Vatan Şaşmaz cinayetinde kullanılan silahın özellikleri ortaya çıktı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.