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Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer: Vatan Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldürecekti

Vatan Şaşmaz'ın katil zanlısı Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer, Filiz Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldüreceğini iddia etti. Bayeri, “Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil" dedi. Bu arada polis tarafından yapılan inceleme sonucu Aker’in silahı iki eliyle tutarak Şaşmaz’a ateş ettiği belirtildi. Cinayetin ardından heyecanlanan Aker’in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti.

Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer: Vatan Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldürecekti

Habertürk'ten Şefik Dinç ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beşiktaş’ta kaldığı otelde Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer, olaydan iki gün önce kardeşiyle aynı odada iki gün geçirdi. Cezaevinden izinli çıkan ağabey Filiz Aker’in morgdaki cesedini görmek için dün Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü morguna gitti.

Filiz Aker’i son bir kez daha gören ağabey, kardeşinin psikolojik rahatsızlığının olmadığını belirtirken, son sohbetlerini şöyle anlattı: “Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil. Filiz o gün bana Şaşmaz’ın 21 Ağustos’ta otele geldiğini anlattı. Filiz ‘Sen, Sevilay Öztürk ve banka müdürü bana kumpas kurup paramı batırdınız. Sana verdiğim 130 bin doları istiyorum’ demiş. Vatan da 20 Eylül’de bir kısmını ödeyeceğini söylemiş. Filiz o görüşme sırasında silahının çantasında olduğunu, bir an için çıkarıp onu vurmak istediğini anlattı. Ama benim cezaevinden izine geleceğimi bildiği için vazgeçtiğini söyledi. Filiz cezaevinde yatmayı göze alamadığı için intihar etti.”

Filiz Aker’in 2.5 milyon dolar parasını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişilerden birinin Sevilay Öztürk olduğunu belirten ağabey Sümer Bayer, “Sevilay Öztürk çıkıp gerçekleri anlatsın. Etiler’de daire, Tuzla’da villa ve ABD’deki 3 evini satmıştı. Sevilay’ı manevi evladı olarak görüyordu. ABD’de okuttu. Ama bu kumpasın içinde onun da olduğunu düşünüyordu” dedi.

İKİ ELİNDE DE BARUT İZİ ÇIKTI

Polis tarafından yapılan inceleme sonucu Aker’in silahı iki eliyle tutarak Şaşmaz’a ateş ettiği belirtildi. Aker'in sağ elinde takılı bulunan eldivende de barut atığı ortaya çıktı. Polisin değerlendirmesine göre, Aker önce iki eliyle eldivensiz Şaşmaz’a ateş ederek öldürdü.Cinayetin ardından heyecanlanan Aker’in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti. İkilinin son 1.5 ayda bir kez telefonla görüştükleri belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sümer Bayer #filiz aker #Vatan Şaşmaz
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