Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ı sırtından 4 kurşunla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker hakkında şok bir son dakika gerçeği daha ortaya çıktı.

Kamuoyunda ve arkadaş çevresinde Filiz Aker olarak bilinen eski mankenin kütükteki isminin Fatma Kıraraz olduğu öğrenildi.



Sözcü'de yer alan habere göre; Kıraraz, mankenlik yaptığı 90'lı yıllarda, medeni kanundaki hakkını kullanarak Avukat İsmail Yılmaz aracılığıyla yaptığı başvuru sonrası mahkeme kararıyla Filiz Aker adını almış.



1 ay önce mezar yeri satın almış



Olayın yankıları devam ederken Habertürk Gazetesi yazarı Esin Övet, canlı yayında Filiz Aker'in 1 ay önce mezar yeri satın aldığını açıkladı.





Vatan Şaşmaz'ı otel odasında öldüren Filiz Aker, geçtiğimiz yıl Amerika’dan döner dönmez iki abisinin yattığı Tuzla’daki aile mezarlığına kendisi için özel mezar taşı yaptırdı.Taş, Mayıs ayında konuldu. Mezarlıkta bulunan Aker’in yeğeni Dilek Bayer “Halam plansız programsız iş yapmazdı. Yaşayan üç kardeşi daha var onlar için de mezarlığı düzenletti” dedi./Hürriyet



Esin Övet'in açıklamalarından satırbaşları;



Övet, Şaşmaz'ın çocuk beklediğini belirterek "Bu hafta çocuğun cinsiyeti öğrenildi. Vatan da zannedersem ''bu durumu uzatmak istemiyorum'' demek için gitti. Kadın, 1 ay önce mezar yerini satın almış. Kadın her şeyi hazırlamış aslında... ''Ya benimsin ya kara toprağın'' diyor. Çok büyük bir acı. Allah eşine sabır versin" ifadesini kullandı.



PEK ÇOK YEŞİLÇAM FİLMİNDE BOY GÖSTERDİ



1963 doğumlu Filiz Aker, 1990'lı yılların sonuna kadar magazin dünyasının flaş isimlerinden birisiydi. Mankenlik yaparak ünlüler dünyasına giriş yapan Aker aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı.



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