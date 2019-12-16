Filiz Tekin cinayetinde yeni gelişmeler! 'Bakımsızsın' dedi karısını darp etti...

İzmir'de eve alkollü gelen kocası tarafından 'neden bakımsızsın' dayağı atılan 38 yaşındaki Filiz Tekin, 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 18 yıllık kocası İbrahim Tekin tarafından kafası duvarlara vurulan kadın, İbrahim Tekin tarafından evin bir köşesine bırakıldı. Annesinin halini teyzelerine haber veren 16 yaşındaki Osman Tekin, durumu anlatıp yardım istedi.

KARDEŞLERİ YETİŞTİĞİNDE HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇTİ

Tekin'in üç kız kardeşi olay yerine gelip kardeşlerini hastaneye kaldırdı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldıran kadına, kafa travması teşhisi konuldu. Yoğun bakımda 5 gün geçiren Tekin, 14 Aralık Cumartesi gecesi doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kadının organları yakınları tarafından bağışlandı.

Eşini öldüren İbrahim Tekin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. ''