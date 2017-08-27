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Fındık alım fiyatlarına tepkiler sürüyor

Karadenizlilerin fındık alım fiyatlarına tepkileri sürüyor. Üreticiyi hayal kırıklığına uğratan düşük fiyata bu kez türkülü gönderme geldi. Giresunlu üretici Hayati Daştan, fındık bahçesinden kemençe eşliğinde yetkililere seslendi.

Fındık alım fiyatlarına tepkiler sürüyor
Sırtında fındık çuvalı, elinde kemençesi.

Fındık taban fiyatına bu kez türkülü tepki geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi 10, Ordu Ticaret Borsası ise 8.5 lira olarak açıklamıştı fındığın fiyatını.

Üretici bu fiyata zarar ederiz dese de seslerini duyuramadı. Kimi fındığı satmamayı düşündü kimi de "fiyat yükselsin öyle satayım" dedi.

Fındık üreticisi ve kemençe sanatçısı Hayati Daştan, üreticinin sesi oldu. Bestelediği türküyle fındık fiyatlarından dert yandı.

Çekilen bu video sosyal medayada büyük ilgiyle izlendi.



ulusal.com.tr
Sırtında fındık çuvalı, elinde kemençesi. ES// Fındık taban fiyatına bu kez türkülü tepki geldi. ES// Toprak Mahsulleri Ofisi 10, Ordu Ticaret Borsası ise 8.5 lira olarak açıklamıştı fındığın fiyatını. SES AÇ //(( Üretici bu fiyata zarar ederiz dese de seslerini duyuramadı. Kimi fındığı satmamayı düşündü kimi de "fiyat yükselsin öyle satayım" dedi. ES// Fındık üreticisi ve kemençe sanatçısı Hayati Daştan, üreticinin sesi oldu. Bestelediği türküyle fındık fiyatlarından dert yandı. SES AÇ //(( Çekilen bu video sosyal medayada büyük ilgiyle izlendi. SES AÇ //(( "BAK EZİYETİNE FINDIKÇININ" FINDIK FİYATLARINA TÜRKÜLÜ GÖNDERME
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