Sırtında fındık çuvalı, elinde kemençesi.
Fındık taban fiyatına bu kez türkülü tepki geldi.
Toprak Mahsulleri Ofisi 10, Ordu Ticaret Borsası ise 8.5 lira olarak açıklamıştı fındığın fiyatını.
Üretici bu fiyata zarar ederiz dese de seslerini duyuramadı. Kimi fındığı satmamayı düşündü kimi de "fiyat yükselsin öyle satayım" dedi.
Fındık üreticisi ve kemençe sanatçısı Hayati Daştan, üreticinin sesi oldu. Bestelediği türküyle fındık fiyatlarından dert yandı.
Çekilen bu video sosyal medayada büyük ilgiyle izlendi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.