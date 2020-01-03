Firari CEO soruşturmasında önemli gelişme

Film gibi kaçış planının perde arkasını çözmek için müfettişler göreve başladı.

Japonya'dan kaçışı ile tüm dünyayı şoke eden Nıssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn hakkında ki soruşturma ilerliyor.

İçişleri Bakanlığı, Ghosn'un Beyrut'a kaçırılması ile ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

Bu sürpriz firar ile ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Bu şüphelilerden 4'ünün pilot, 2'sinin yer hizmetleri şirketi çalışanı ve bir kişininde kargo şirketinin operasyon müdürü olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

ulusal.com.tr