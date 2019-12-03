Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklandığı yer belli oldu! İşte o ülke ve ev

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerine dair açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, Yeni Asır gazetesi o yeri açıkladı.

Öksüz, Almanya Berlin Mitte bölgesinde. FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu, "Yeri konusu ise bize kalsın" karşılığını vermişti. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması üzerine Öksüz, Akıncı Üssü'nden kaçarken jandarma tarafından yakalanmış ardından da serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Ekim ayında Almanya ziyareti çerçevesinde Almanya'ya Türkiye tarafından istenen 69 kişilik terörist listesinin verildiğini ilk duyuran Yeni Asır, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaldığı evi açıkladı.

Türkiye'nin verdiği listenin ilk sırasında bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin beyni olan Adil Öksüz, Almanya'da iki katlı bir evin giriş katında yaşıyor.

Adil Öksüz, Berlin'in Mitte bölgesinde bulunan bu evin giriş katında BND tarafından kontrol altına alındı



İADESİ İÇİN GİRİŞİM

Daha önce Almanya'da olduğu yönünde ciddi bulgulara ulaşılan Adil Öksüz'ün Alman istihbarat teşkilatı BND tarafından geçtiğimiz hafta sonu bu evde kontrol altına alındığı öğrenildi. Öksüz'ün BND ajanları tarafından sorgulandığı ve onların kontrolünde olduğu ileri sürüldü. Sorguya Türk istihbaratının da katıldığı iddia edilirken Öksüz'ün iadesinin sağlanması için girişim başlatıldı.