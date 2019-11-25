Firari FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Firari FETÖ şüphelisi saklandığı hücre evinde yakayı ele verdi.

Ankara'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün firari üyesinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgüte ait hücre evine baskın düzenleyen ekipler M.Ö'yü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 200 bin liralık döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Paranın bir kısmının aspiratör içerisine gizlendiği tespit edildi.

Şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik yurt genelindeki soruşturma ve operasyonlar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şifreli haberleşme programı ByLock kullananlara karşı harekete geçti. Polis, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünü yakaladı. Emniyet ekipleri diğer şüphelilerin yakalnması için çalışmasını sürdürüyor.

Hatay merkezli 4 ilde ise örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan 4'nün muvazzaf birinin ise yarbay olduğu öğrenildi.



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