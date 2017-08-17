Ergenekon kumpası sırasında Vatan Partisi'nin gelir ve giderlerini incelemekle görevli SGK müfettişi İdris Akcan, ByLock kullanıcısı çıktı. Soruşturmanın savcısı olan Zekeriya Öz ile de irtibatı tespit edilen Akcan'ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Vatan Partisi davaya müdahil olmayı değerlendireceklerini açıkladı.

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2011 yılında Ergenekon tertibinde SGK müfettişi olarak görevlendirilen İdris Akcan ByLock kullanıcısı çıktı. Akcan, Vatan Partisi'nin mali kayıtlarını inceleyen isimdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Akcan’ın ‘silahlı terör örgütü’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.



İddianamede müfettişin ByLock konuşmalarına da yer verildi. Akcan’ın soruşturmayı yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz’le iletişim halinde olduğu tespit edildi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Cengiz 2011 yılında müfettişe itiraz ettiklerini belirtti



Cengiz, suç işlediklerini zamanında ifade ettiklerini belirtti.



Vatan Partisi davaya müdahil olmayı düşünüyor.



ulusal.com.tr