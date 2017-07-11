Ege Üniversitesi’nde, PKK’lı teröristler tarafından öldürülen Fırat Çakıroğlu'nun davası bir kez daha ertelendi. Mahkeme heyeti karar öncesi sanık avukatlara ek süresi verdi. Duruşma 18 Temmuz’da tekrar görülecek.

İzmir'de 20 Şubat 2015’te teröristler tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun davası yılan hikayesine döndü. Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu’nun davası yine ertelendi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, tarafların avukatı ve tutuklu sanık Nurullah S. katıldı.



Geçen celsede duruşma savcısı tutuklu sanık Nurullah S. hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan 69 yıl hapis cezası istemişti. Tutuksuz sanıklar İsmail B. ve Sezgin Y. hakkında ise 12’şer yıla kadar hapis cezası, talep etmişti.



Bugün görülen davada savcı ek mütalaa verdi, duruşmada sanık avukatları ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul etti ve davayı 18 Temmuz'a erteledi.



Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında PKK’lı teröristler tarafından öldürülen Çakıroğlu davasında 1’i tutuklu 31’i tutuksuz toplam 32 sanık yargılanıyor.



ulusal.com.tr