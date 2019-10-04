Fırat'ın Doğusu için geri sayım başladı. Amerika'ya verilen süre doldu. Amerika Güvenli bölge için Türkiye'nin istediği adımları atmadı. Ankara tepkili, mesajlar giderek sertleşiyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşına oyalama devam ederse işi bitiririz mesajı verdi. Görüşmede ABD'nin PKK'ya desteği de gündeme geldi.

Fırat'ın Doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları askıda kaldı. Amerika'ya verilen süre doldu. Sınırdaki PKK varlığı Türkiye'yi tehdit ediyor. Amerikan'dan istenilen adım da gelmedi.



Üstelik Türkiye ile anlaşma yapan Amerika diğer yandan da PKK'yı destekliyor. Son bir haftada terör örgütüne çeşitli güzargahlardan 30 tır yardım gönderildi. Silahların yanı sıra içerisinde hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer alıyor.



Ankara'dan gelen mesajların tonu giderek sertleşiyor. Zira güvenli bölge çalışmaları kapsamında devriyeden başka birşey yapılamadı. Son olarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü.



Akar, ABD'li mevkidaşına oyalama, geciktirme olursa çalışmaların biteceğini söyledi.



Görüşmede ayrıca Amerika'nın PKK'ya yaptığı silah yardımı da gündeme geldi. Akar, terör örgütüne yapılan yardımların sona ermesini istedi.



Bu gelişmelerin yanı sıra Suriye’nin kuzey bölgelerindeki ÖSO grupları ile İdlib’de faaliyet gösteren ÖSO unsurları 'Milli Ordu' çatısı altında birleşti. Olası Fırat operasyonu için Türkiye'ye destek vereceklerini söylediler.



ulusal.com.tr