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Fırat'ın doğusunda altıncı ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi

Fırat'ın doğusunda altıncı ortak devriye

 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşunu tamamladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.
Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

TSK ve ABD unsurları daha önce 5 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #abd #devriye #fırat #suriye
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