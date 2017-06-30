Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Fırat Kılıcı" adıyla terör örgütü PKK/PYD'nin hakimiyetindeki bölgelere yönelik harekata hazır olduğu belirtiliyor. Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'nın iki katı büyüklüğünde olacağı ifade ediliyor. Moskova'dan ise Türkiye'nin elini güçlendirecek bir adım geldi. Rusya'nın Afrin'deki askeri birliklerine çekilin talimatı verdiği ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütleri IŞİD ve PYD'ye ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, ikinci bir operasyon için gün sayıyor.



Operasyon için aylar süren hazırlıklar mayıs ayı öncesinde başlamıştı. Fırat Kalkanı Harekatı’ndakinin iki katı büyüklüğünde ağır silah ve mühimmat yığanağı yapıldı. Bölgeye Özel Harekat birliklerinden 7 bin asker konuşlandırıldı.



Türk askeri ve ÖSO birliklerine "hazır olun" talimatının verildiği operasyonun, ilk adımının Minak ve Ayn Daknah olacağı, Tel Rıfat, Afrin ve Tel Abyad’la devam edeceği belirtiliyor.



Temmuz sonu ya da ağustos başı için başlaması planlanan kara harekatının, PYD/PKK Suriye'nin kuzeyinden temizleninceye kadar devam edeceği ifade edildi.



Rusya ise Türkiye'nin askeri harekat hazırlığı yaptığı Afrin'den ayrılıyor. Üç özel birlikten oluşan 200'e yakın Rus askeri, Suriye ordusunun Nubül kasabasına çekildi.



Moskova'nın bu kararı ile operasyon için Türkiye'nin eli güç kazandı. Ancak Amerika'nın nasıl bir tavır alacağı konusu kesinlik kazanmadı.



Öte yandan Suriye ordusu ve İran da bölgedeki teröristleri hava bombardımanıyla vurmaya devam ediyor.



ulusal.com.tr