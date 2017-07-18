Ege Üniversitesinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan öğrenci kavgasına ilişkin davanın karar duruşmasında "kasten öldürme" iddiasıyla yargılanan sanık Nurullah Semo, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütü PKK üyeliğinden de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan İsmail Bedir yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Sezgin Yılmaz ise 3 yıl 7 gün hapis cezası aldı. Diğer sanıkların beraatine karar verildi

Ege Üniversitesinde (EÜ) Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan öğrenci kavgasıyla ilgili "kasten öldürme", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından tutuklu yargılanan Nurullah Semo, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütü PKK mensupluğundan da 15 yıl hapisle cezalandırıldı.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurullah Semo, 102 avukat ve Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu hazır bulundu.



Duruşmada, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ailesine destek veren Ülkü Ocakları adına 80 avukat hazır bulundu.



SEGBİS ile kayıt altına alınan duruşmada, basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Duruşmayı MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da takip etti.



İzmir Adliyesinin bahçesinde bir araya gelen MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte Ülkü Ocakları ve MHP teşkilatlarından kalabalık bir grup duruşma salonunun dışında kararın açıklanmasını bekledi.



Duruşmaya katılan aile avukatları adına konuşan avukat Ufuk Mansuroğlu, sanığın iddianame doğrultusunda hem "kasten adam öldürme" suçundan hem de terörle mücadele kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.



Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem de duruşmada söz alarak sanığın cezalandırılmasının acılarını bir nebze hafifleteceğini belirterek, "Benim oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi." dedi.



Tutuklu sanık Nurullah Semo hakkındaki suçlamaları reddederek, mağdur olduğunu ileri sürdü.



Sanık avukatları müvekkillerinin protesto hakkı için okulda bulunduklarını belirterek "sopa taşıma" ve "taş kırma"nın kendilerini savunmak için olduğunu öne sürdü.



Sanık avukatlarının ülkücü hareketin geçmişi hakkında beyanlarda bulunmak istemeleri üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasından sonra mahkeme başkanı sanık avukatlarını uyardı.



Mahkeme heyeti karar için verilen 1 saat aranın ardından tutuklu sanık Nurullah Semo'nun "kasten adam öldürmek", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Heyet, tutuksuz yargılanan İsmail Bedir'in yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Sezgin Yılmaz'ın yaralama suçundan 3 yıl 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz yargılanan diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.



Olay



Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede, sanık Nurullah Semo hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.



İddia makamı, 8 Haziran'daki duruşmada verdiği mütalaada, tutuklu sanık Nurullah Semo'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak ile örgüt adına suç işlemek" suçlarından 69 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, ayrıca tutuksuz yargılanan İsmail Bedir ve Sezgin Yılmaz hakkında, "kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.



İddia makamı, 11 Temmuz'daki duruşmada Ege Üniversitesi Kampüsündeki Ege Kafe'nin sahibi F.Y'nin şikayetçi olmadığı gerekçesiyle 16 sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesi ve olayın meydana geldiği aynı kafenin güvenlik kameralarının sökülmesine ilişkin olay yerinden kaçan yüzü kapalı kimliği belirsiz 3 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunması yönünde ek mütalaa vermişti.



Kararın ardından yapılan açıklamadan sonra Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi ve babası, Ülkü Ocakları üyeleri, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve avukatların Çakıroğlu'nun mezarını ziyaret edecekleri öğrenildi.