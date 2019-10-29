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Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı.

GÜNDEM 29.10.2019, 01:44
Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis, TCG Yavuz ve TCG Alemdar gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları kapsamında ziyarete açılan gemilerde vatandaşlara ziyaret ettikleri gemilerin özellikleri de görevli personel tarafından anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti gemileri, 29 Ekim saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
#türkiye cumhuriyeti
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