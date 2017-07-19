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Fırtına Deresi'nde kayıp Nehir'i arama çalışmalarında 2'nci kişi de öldü

11 yaşındaki Nehir Zenginal, 19 Haziran'da Rize'deki Fırtına Deresi'ne düşerek kaybolmuştu. Arama çalışmalarına katılan 31 yaşındaki Adem Zenginal, dereye düşerek hayatını kaybetti

Fırtına Deresi'nde kayıp Nehir'i arama çalışmalarında 2'nci kişi de öldü

Rize'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nde geçen ay dereye düşerek kaybolan 11 yaşındaki Nehir Zenginal'ı bulabilmek için dün girdikleri Fırtına Deresi'nde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan dayısı 20 yaşındaki Muhammet Ali Zenginal´ın ardından, 31 yaşındaki Adem Zenginal da hayatını kaybetti.

NEHİR'İN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILAN İKİ AKRABASI DEREYE DÜŞEREK HAYATLARINI KAYBETTİ 

DHA'nın haberine göre, olay dün saat 15.00 sıralarında, Ardeşen İlçesi Beyazkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. 19 Haziran'da Tunca Beldesi'nde Fırtına Deresi´ne düşerek kaybolan yeğeni Nehir Zenginal'i aramak için amcasının oğlu Adem Zenginal ile dereye giren Muhammet Ali Zenginal, suya kapıldı.



Çevredekiler ve rafting ekiplerinin yardımıyla bir süre sonra sudan çıkartılan 2 kişi, ilk müdahaleleri ardından Pazar İlçesi Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Muhammet Ali Zenginal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Adem Zenginal da bu sabaha karşı kurtarılamadı.

Etiketler; #Fırtına Deresi #nehir zenginal #rize
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