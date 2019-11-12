Flaş emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması! "Bu yanlış ifade"

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, TV EM'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ali Duman, şunları söyledi:

"Şimdi buradaki üçüncü kanun teklifi, yasanın o tarihte yürürlüğe girme sebebi ile önceki herkesi kapsayan modda ama yürütmenin bu konudaki bakış açısına bakarsak yürütme diyor ki, o tarihte sigortalı olmuş ve bugüne kadar emekli olmamış 5 milyondan fazla insan var.

Bakın bugün emeklilikte yaşa takılan 5 milyon insan yok.

Bu bir yanlış ifade.

Bugün yaş harici diğer koşulları tamamlamış zaten emeklilikte yaşa takılan ifadesini doğru anlamak lazım.

Emeklilikte yaşa takılan demek, yaş dışındaki diğer koşulları yerine getirmiş sadece yaşı bekliyor demek."

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