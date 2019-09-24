Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Polat, yazısında "Kamuoyunda yapılan anketlerde bile Süleyman Soylu’nun başarısından bahsediyor. Bu ülkenin Süleyman Soylu gibi cesur İçişleri bakanlarına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı

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