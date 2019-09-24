Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:
"Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Bakan terörle mücadele konusunda başarılı oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başarısı artık dünyada konuşuluyor.
AK Parti hükümetinin başarılı olmasının nedenlerinden biriside İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı başarılı çalışmalardır.
Geçmiş yıllarda görüyorduk Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde halk sokağa çıkamıyordu.
Bu gün Doğu ve Güney doğu Anadolu bölgesinde halk huzur içinde yaşıyor artık terör korkusu yaşamıyor.
Halk şimdi köylerine ve meralarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibi sayesinde gidiyor.
İçişleri Bakanı Soylu bu güne kadar terör konusunda hiç taviz vermedi hayatını ve canını ortaya atarak bu ülkenin huzuru için mücadelesine devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başarılı çalışmalarını takdir ettiğini biliyorum.
Kamuoyunda da İçişleri Bakanı Soylu’ya büyük destek var.
Bu güne kadar başarılı bir şekilde görevini yürüten ve hiç kimseye taviz vermeden mücadelesine devam eden Soylu halktan takdir topluyor.
Soylu’nun bu başarısını kıskananlar var yıpratmaya kalkanlar var ama o bildiği doğru şeyi yapar.
Bu güne kadar bu ülkede huzur varsa Süleyman Soylu ve ekibi sayesinde huzur var.
Siyasetin içerisinde yetişen Bakan Soylu halkın dilinden çok iyi anlıyor.
Başkanlık sistemin de en çok başarı sağlayan bakanlardan birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dur.
Kamuoyunda yapılan anketlerde bile Süleyman Soylu’nun başarısından bahsediyor.
Bu ülkenin Süleyman Soylu gibi cesur İçişleri bakanlarına ihtiyacı var.
Bu güne kadar terörle mücadelede en büyük hizmeti bu ülkeye cesur bir şekilde Soylu yaptı.
Millet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu seviyor ve takdir ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu’ya güveniyor ve terör konusundaki başarısını biliyor.
Allah bu ülke de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi cesur bakanları başımızdan eksik etmesin diyorum."
ulusal.com.tr
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