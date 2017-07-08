Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu. Gözaltına alınan Taşkın ilk ifadesinde, "sarhoştum kazayla oldu" dedi.

Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurdu.



Taşkın'ın olayla ilgili, "Bar çıkışı yolda yürürken, belimdeki silahı almaya çalıştı. Silah o sırada patladı. Patlayan silahtan çıkan kurşunlardan birisi arkadaşımın ayağına isabet etti. Ben de kendisini olay sonrası hastaneye götürdüm. Kısa süreli bir gözaltında sonra serbest bırakıldım ve işimim başındayım" dediği öğrenildi.



SERBEST BIRAKILDI



Savcılık talimatıyla serbest kalan Taşkın evine gönderilirken, yaralı arkadaşının hastanede tedavisi devam ediyor.



GÖKHAN TAŞKIN KİMDİR?



Gökhan Taşkın, 1 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Televizyon hayatı, önceleri Magic BOX'da seslendirme yaparak başladı, sonra 1993 yılında Flash TV'de çalışmaya başladı. O günden beri de Flash TV'de olan Gökhan Taşkın, 2005 yılından itibaren de “Anchorman” olarak çalışma hayatına devam etmektedir.



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