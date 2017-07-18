Amerika'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin askeri ve siyasi konumuna bakış açısı Washington'un görüşlerini yansıtan siyasi dergi Foreign Policy'de yer aldı. Derginin 15 Temmuz sonrası Türkiye analizi Atlantik cephesinin kaybettiği, Avrasya cephesinin kazandığı yönünde. Makalede, tsafiye edilen askerlerin NATO'ya hizmet ettiği belirtiliyor.

Amerika'nın en önemli siyasi dergilerinden Foreign Policy, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi değerlendirdi. Washington yönetimine yakınlığı ile bilinen derginin analizinde en önemli nokta Türkiye'nin ve Türk Ordusu'nun bölgedeki yönelimleri.



Makalede, darbe girişiminin ardından Türk Ordusunda "Gülenci ve Atlantikçiler" olarak adlandırılan grubun kaybettiği, Avrasyacıların kazandığı ifade ediliyor. Ünlü dergiye göre Avrasyacıların merkezinde ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bulunuyor.



Makale, NATO'nun üst düzey komutanlarından Curtis Scaparotti'nin sözleriyle başlıyor. Scaparotti, NATO'daki "yetenekli ve başarılı" olarak nitelediği subayların tasfiye edilmesinden şikayet ediyor. Makalede "Bu askerler NATO'da iyi bir hizmet veriyorlardı. Şimdi ise ittifakın komutasında bozulmalar oldu." ifadelerine yer veriliyor.



Makale boyunca "darbe girişimi" yerine "beceriksiz darbe" ifafesini kullanmayı tercih eden dergi, NATO'da görevli 400 subayın ordudan atılmasını eleştiriyor. Amerika'da eğitim alan ancak tasfiye edilen askerlerin görüşlerine yer veriliyor.



Makale, Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından ordudaki FETÖ'cüleri ve Atlantikçileri tasfiye etmesine bağlıyor.



Fırat Kalkanı Harekatı da bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak sunuluyor. Fırat Kalkanı'nın amacının ise YPG'nin kontrolündeki toprakların genişlemesini önlemek olduğu yazılıyor. Rusya'nın ise bu yakınlaşmadan dolayı Türkiye'nin YPG/PYD'ye saldırmasına göz yumduğu ileri sürülüyor.



Öte yandan, makalenin analizleri içinde en dikkat çeken konulardan biri de Türkiye'nin satın alacağı füze savunma sistemleri için darbe girişimi sonrasında Amerika ve Avrupa yerine Rusya'yı ve kısmen Çin'i seçmiş olması.



Ünlü dergi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve destekçilerini Avrasyacılar olarak adlandırdığı grubun merkezine yerleştiriyor ve bu grubun Türk Ordusu içindeki etkisinin darbe girişiminden sonra çok arttığını öne sürüyor.



Makale, "NATO'nun tek nüfus çoğunluğu Müslüman olan üyesi Batı'dan kaçıyor ve Doğu'da etkisini artırıyor" sözleri ile bitiyor.



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