Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum'dan Türkçe paylaşımlı deprem uyarısı!

Dün ve bugün yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen depremler sonrası, Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar denildi:

"Sismik aktivite şuan için gayet düşük durumda.

En son gerçekleşen M 4.0+ deprem 4 saat önceydi.

Daha güçlü ve büyük sismik aktivite her an başlayabilir fakat nerede olacağını maalesef bilemiyoruz."

ulusal.com.tr