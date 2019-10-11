Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum'dan Türkçe paylaşımlı deprem uyarısı! "Her an başlayabilir"

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum, yaptığı Türkçe paylaşım ile deprem konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, "Sismik aktivite şuan için gayet düşük durumda. En son gerçekleşen M 4.0+ deprem 4 saat önceydi. Daha güçlü ve büyük sismik aktivite her an başlayabilir fakat nerede olacağını maalesef bilemiyoruz" denildi

GÜNDEM 11.10.2019, 18:00 11.10.2019, 18:02
Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum'dan Türkçe paylaşımlı deprem uyarısı!

Dün ve bugün yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen depremler sonrası, Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar denildi:

"Sismik aktivite şuan için gayet düşük durumda. 

En son gerçekleşen M 4.0+ deprem 4 saat önceydi. 

Daha güçlü ve büyük sismik aktivite her an başlayabilir fakat nerede olacağını maalesef bilemiyoruz."

ulusal.com.tr

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