Fransa vatandaşı 1 terörist ülkesine iade edildi
Fransa uyruklu bir yabancı terörist sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunda daha öncede çok sayıda teröristin ülkelerine iade edildiği vurgulandı.
GÜNDEM 16.12.2019, 16:01
Yabancı teröristlerin ülkelerine iadeleri sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bu açıklama ile üllkesine iade edilen terörist sayısı 80'e yaklaştı.
Geçtiğimiz günlerde ise teröristlerin 20'si Almanya'ya, 11'i Fransa'ya 2'si Belçika'ya, 2'si Hollanda'ya gönderildi.
Ülkelerine iade edilen teröristlerin arasında Danimarka, İngiliz, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Avustralya vatandaşları da var.
Geri gönderme merkezlerinde ise halen sınır dışı işlemlerinin tamamlanması beklenen 900'e yakın terörist bulunuyor.
ulusal.com.tr
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