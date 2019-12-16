Fransa vatandaşı 1 terörist ülkesine iade edildi

Yabancı teröristlerin ülkelerine iadeleri sürüyor.



İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.



Bu açıklama ile üllkesine iade edilen terörist sayısı 80'e yaklaştı.



Geçtiğimiz günlerde ise teröristlerin 20'si Almanya'ya, 11'i Fransa'ya 2'si Belçika'ya, 2'si Hollanda'ya gönderildi.



Ülkelerine iade edilen teröristlerin arasında Danimarka, İngiliz, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Avustralya vatandaşları da var.



Geri gönderme merkezlerinde ise halen sınır dışı işlemlerinin tamamlanması beklenen 900'e yakın terörist bulunuyor.







ulusal.com.tr