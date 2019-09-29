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Fuat Oktay: Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'daki depremde "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi

Fuat Oktay: Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depreminin ardından devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'daki depremle ilgili konuşan Oktay, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

Oktay, "Sadece biz şunu gördük, herhangi bir zamanda 20 milyon GSM şirketlerimizden aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Bir, mevcutta bizim Türkiye'de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşiyor. Bunun 175 milyona çıkarılması, bunun ilgili operatörler arasında paylaşımını yaptık. 6 ay süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bir hafta süre istediler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklamasını değerlendiren Oktay, "Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fuat Oktay
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