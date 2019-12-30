Fuat Oktay rakam rakam açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, dumansız hava sahası denetimlerine ilişkin, "2019 yılında toplam 3 milyon denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır." dedi.

Madde bağımlılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Oktay, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019'da da kararlılıkla devam edilmiştir. Bu kapsamda kasım sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424'ü yıkılmış, 18 bin 147'si rehabilite edilmiştir."