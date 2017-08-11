İstanbul Boğazı’nda kaybolan ve 26 gündür haber alınamayan Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları bugün de devam etti. 3 ayrı noktada yaklaşık 2 saat süren aramalardan bir sonuç alınamadı.

İstanbul Arnavutköy'de denizde kaybolan Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.



15 Temmuz'da akıntıya kapılarak kaybolan Yıldırım için Karadeniz'in 3 noktasında aramalar yapıldı.



Karaburun, Kilyos ve Şile'deki çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kurbağa adamları katıldı.



Arnavutköy Karaburun'daki aramaları Furkan'ın ailesi ve yakınları da izledi. Anne Kezban ile baba Memduh Yıldırım denizden bir an olsun gözünü ayırmadı.



Su altındaki arama çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü, ancak sonuç alınamadı.



Kurbağa adamların Mamara Denizi'nde arama çalışmaları yarın da devam edecek.





ulusal.com.tr