Furkancıların teşekkür mesajında dikkat çeken isimler! CHP,HDP, Saadet Partisi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul 22 ay tutuklu kaldıktan sonra 5 Aralık’ta tahliye edildi. Kuytul, 28 Aralık’ta “Yaşadığımız haksızlıkları dile getiren herkese çok teşekkür ediyorum” dediği bir teşekkür metnini kamuoyuyla paylaştı. Teşekkür metninde CHP, HDP ve Saadet Partisi’inden isimler öne çıkıyor.

Teşekkür listesinde CHP’den Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekâroğlu ve Eren Erdem, HDP’den Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ayhan Bilgen ve Mehmet Ali Aslan yer alıyor. Listede, Saadet Partisi’nden özellikle Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na ardından Cihangir İslam, Abdulkadir Karaduman ve Muammer Bilgiç’e teşekkür ediliyor. Listede Özgür-Der, Mazlum-Der ve Türkistan Derneği gibi dernekler de unutulmamış.

FETÖ’YE BENZER TÜRKİYE’YE DÜŞMAN

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından yargılanan Kuytul’un kurucu başkanlığını yaptığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Diyanet’in Tarikatlar Raporu’nda yer alıyor. Raporda Furkancıların FETÖ’ye benzerliğine dikkat çekiliyor vemilli konularda Türkiye düşmanlarını tercih ettiği vurgulanıyor. Raporda Kuytul için, “Kuytul’un devlet karşıtlığı söylemi darbecileri ve FETÖ’yü savunmaya, bunun yanında bir çok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber’in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir” deniliyor.

DEMOKRASİ VE LAİKLİĞİ REDDEDİYOR

Diyanet’in hazırladığı Oktay Yıldırım’ın yayıma hazırlağı ve Kaynak Yayınları’nın basımını üstlendiği Diyanetin Tarikatlar Raporu’nda Kuytul, şu şekilde anlatılıyor: “Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yöntem ve şekilleri reddetmektedir... Onun (Kuytul’un) iddiasına göre Müslümanlar, demokrasiyi sadece fikir ve ifade özgürlüğü ve seçimle iş başına gelinen sistem olarak görmek istediler. Halbuki demokrasilerde yalnızca fikir ve ifade özgürlüğü değil tüm haramlara da özgürlük vardır... Ona (Kuytul’a) göre laikliğe ve demokrasiye yemin ederek işe başlayan partiler Kuran’a değil, insan mahsulü ideolojiye dayanan ve İslam’a göre gayri meşru olan sistemi meşru hale getirmektedir.”

İşte tam metin: