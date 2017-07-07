Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD lideri Trump ve Kanada Başbakanı Trudeau bir süre sohbet etti. Almanya'daki zirvede çekilen aile fotoğrafında Rusya lideri Putin Çin lideri Şi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasına durdu. Trump ve Macron ise, hayli kenarda kaldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Zirvesi başladı, liderler birbirleriyle görüşmeler de gerçekleştiriyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir süre sohbet etti. Reuters'ın servis ettiği fotoğrafta, Trump ve Trudeau'nun Erdoğan'ı dinlediği görülüyor.



Zirvenin aile fotoğrafı da çekildi. Gelen ilk karede en çok göze çarpan ayrıntı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin lideri Şi Jinping'in arasında durması oldu.



ABD Başkanı Donald Trump, hayli kenarda kalmış görünüyor. Trump, objektife bakmak yerine kendisine doğru dönen Endoneazya Başbakanı Joko Widodo ile yüz yüze. Bu görüntü, sonraki karelerde düzeltildi.







Almanya'nın Hamburg kentinde iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi başladı. G20 Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezi'nde konuklarını karşıladı. Karşılamanın ardından G20 liderleri, "Terörle Mücadele" temalı toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May, Norveç Başbakanı Erna Solberg, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de yer aldı.

