Gaffar Okkan şehit edilişinin 19. yılında anılıyor

Diyarbakır'da, şehirden PKK militanlarını def etmek için Emniyet Müdürlüğü'ne görev aşkıyla bağlanan Gaffar Okkan'ın teröristler tarafından açılan ateş sonucu hayatını yitirmesinin üzerinden 19 yıl geçti.

Diyarbakır'da halkın refahı için çalışan ve kadınların görev başında olmasını sağlayan, Diyarbakır Spor'u birinci lige taşıyan yine oydu.

Okkan'ın bunların dışında; yaşlıları araçlarla evlerini ulaştırdığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek sunduğu, çocukları spora yönlendirdiği biliniyor.

Türk Polis Teşkilatı bugün Gaffar Okkan'ı anmak için sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı gönderi şöyle;

19 yıl önce hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılan Şehit Emniyet Müdürü #GaffarOkkan başta olmak üzere ülkemizin huzuru ve güvenliği uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

ulusal.com.tr