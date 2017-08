Yunanistan'dan Türkiye'ye, Avrupa Birliği ile imzalanan "mülteci anlaşmasını ihlal" suçlaması geldi. Midilli Belediye Başkanı Sypros Galinos, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı göçmen anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasında bulundu

Yunanistan, Türkiye'yi mülteci anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.



İngiltere’nin önemli gazetelerinden The Times'a konuşan Midilli Belediye Başkanı Sypros Galinos Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzaladığı mülteci anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.



Anlaşmanın imzalanmasından sonraki 16 ay Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısında düşüş yaşandığını hatırlatan Galinos, bunun Türkiye’nin istediği zaman kaçak geçişleri durdurabildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.



Midilli Belediye Başkanı şu an adada 5 bin göçmen bulunduğunu, bunun adanın kapasitesinin iki katı olduğunu söyledi, "Ama açık ki Türkler şu an anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmiyor" dedi.



