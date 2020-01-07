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Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde terör operasyonları devam ediyor. Gara bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 07.01.2020, 16:36
Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki terör operasyonları kapsamında Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. 

Terör örgütündeki çözülmede hız kazandı.

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

ulusal.com.tr

#gara #pkk
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