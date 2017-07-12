Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında yaralanan gazi Enes Alacayaka, ayakta durmakta zorlandığı için çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kaldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan gaziEnes Alacayaka, Alacayaka, AA muhabirine, o gecenin ardından hayatındaki değişimi anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi meydanlara indiğini belirten Alacayaka, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde nöbete başladığını söyledi.



Alacayaka, daha sonra Sikorsky'nin insanlara ateş açmaya başladığını ve koşuşturma anında ayağından vurulduğunu aktardı.

Topallayarak o gece mücadeleye devam ettiğini söyleyen Alacayaka, kalabalık bir grupla Külliye'nin giriş kapısına geçtiklerini, orada tanklarla karşılaştıklarını ifade etti.



Alacayaka, tankın üzerindeki askerlerden birini etkisiz hale getirdiklerini belirterek, "Biz onlar gibi vahşi insanlar değildik. Esire dahi dokunulmayacağını bilirdik ama şaşkınlığımızı hiç üzerimizden atamadık." dedi.



Alacayaka, o gece askeri üniformalar giyenler tarafından vurulacaklarının hiç akıllarına gelmediğini vurguladı.



"15 Temmuz Milletin Zaferi Belgeseli"ni çekti



Alacayaka, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Daha önce din kültürü öğretmenliği yaptım. Öğrencilerimi özlüyorum ama ayakta çok kalamadığım, bundan da öğrencilerimin olumsuz etkilenmesini istemediğim için büyüklerimin verdikleri imkanlar doğrultusunda görev değişikliği yapma kararı aldım.



Yaklaşık 3-4 ay kadar elimde bastonla çocuklara ders vermeye gittim. Beni çok özlemişlerdi, çok duygulu anlar yaşadık. Daha sonra TRT Diyanet Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına program yapımcı ve sunucu olarak atandım. Yeni görevimde de hayalim olan 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bir çalışma yapmaya karar verdim. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Radyo Televizyon Daire Başkanımız, Genel Koordinatörümüz bana bu konuda çok destek oldular ve belgeselin yapımına katkı sağladılar. Ben, 15 Temmuz gazilerimizin nerede ve nasıl yaralandıklarını, hangi acılar, duygular içinde olduklarını bildiğim için 15 Temmuz Milletin Zaferi Belgeseli'nde de ona yönelik çalıştık."



Alacayaka, öğrencilerine veda etmeden önce, "15 Temmuz'u unutturmayın. Unutursanız hatırlatırlar. Hatırlattırmayın." öğüdünde bulunduğunu aktardı.



Enes Alacayaka, darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılın ardından duygularını, "Bizim vatan sevgimiz acılarımızdan önce gelir. Anamızdan, yarimizden, sevdiklerimizden... Evet top oynayamıyorum, belki yüzemiyorum, belki hayatın birçok zorluğu bende var. Engelli bir vatandaşım artık ama vatan sağ olsun." sözleriyle dile getirdi.