Gaziantep'de canlı bomba yakalandı
Gaziantep'de canlı bomba yakalandı
ABD’den vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
ABD’den vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Bahçeli: Yeni darbe girişimini aklından geçiren...
Bahçeli: Yeni darbe girişimini aklından geçiren...
Futbol dünyası şokta! Annesini ve kardeşini öldürdü
Futbol dünyası şokta! Annesini ve kardeşini öldürdü

Gaziantep'de canlı bomba yakalandı

Gaziantep'te, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan Suriye uyruklu 3 kişinin üzerinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'de canlı bomba yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey İlçesinde polis ekiplerinin uygulama noktasından bir otomobil kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerinin takibi sonucu otomobil İstiklal Mahallesi'nde durduruldu.
Araçtaki 3 kişinin koşarak uzaklaşması üzerine polis ekipleriyle aralarında kovalamaca yaşandı. Suriye uyruklu şahıslar, bir süre sonra güvenlik görevlilerince yakalandı.
Yapılan üst aramalarında, şahıslardan birinin üzerinde bel kemerine takılı el bombası yeleği ve bu yelek üzerinde 2 el bombası, diğer iki şahsın üzerinde ise 2 tabanca ele geçirildi. 
Zanlılar, gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şampiyonlar Ligi 12 maç oynandı
Sonraki Haber
Gaziantep'de canlı bomba yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.