3 milyon araç geri çağrıldı
3 milyon araç geri çağrıldı
Enis Berberoğlu'ndan flaş başvuru
Enis Berberoğlu'ndan flaş başvuru
TEM kapanıyor
TEM kapanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Açıkça meydan okuyorum
Kemal Kılıçdaroğlu: Açıkça meydan okuyorum

Gaziantep'te 5 şirkete eş zamanlı operasyon

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda örgüte finans sağlayan kişi ve şirketlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te 5 şirkete eş zamanlı operasyon

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan kişi ve bunlara ait 5 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, FETÖ/PDY içerisinde önemli konumdaki üst düzey örgüt mensuplarına verilen, tablo şeklinde Kıtmir duası, lale figürü ile birer dolarlık 11 banknot, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #fetö #pdy
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Prof. Dr. Şen: Türkiye yarı kurak iklime doğru gidiyor
Sonraki Haber
Mathias Olivera, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.