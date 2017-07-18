Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan kişi ve bunlara ait 5 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlılara ait adreslerdeki aramada, FETÖ/PDY içerisinde önemli konumdaki üst düzey örgüt mensuplarına verilen, tablo şeklinde Kıtmir duası, lale figürü ile birer dolarlık 11 banknot, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda örgüte finans sağlayan kişi ve şirketlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
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