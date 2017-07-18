Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda örgüte finans sağlayan kişi ve şirketlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan kişi ve bunlara ait 5 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Zanlılara ait adreslerdeki aramada, FETÖ/PDY içerisinde önemli konumdaki üst düzey örgüt mensuplarına verilen, tablo şeklinde Kıtmir duası, lale figürü ile birer dolarlık 11 banknot, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



