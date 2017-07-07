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Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik operasyon

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın finans ayağına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 3 şirketin örgüte finans sağladığını tespit etti. 

Söz konusu şirketler ve yetkililerinin adreslerine düzenlenen operasyonda, M.A ve K.A gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılardan K.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, haklarında yakalama kararı olan 3 kişi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #fetö #pdy #finans #operasyon
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