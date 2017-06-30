Gaziantep Valiliği: Eylem hazırlığındaki 8 PYD/PKK'lı terörist, 146 Kg patlayıcı ile yakalandı

Gaziantep'te, polis ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 2'si Suriye uyruklu 8 terörist yakalandı.



Teröristlerin gösterdiği yerlerde ise saldırılarda kullanılacak 146 kilo patlayıcı ele geçiren polis, ayrıca terör örgütünün finansmanında kullanılan 4 milyon 862 bin lira değerinde altın ve para ele geçirdi.