Gazilerden İncirlik Üssü çağrısı

ABD'nin Türkiye’yi hedef alan hamlelerine tepki gösterildi, İncirlik Üssü’nün kapatılması istendi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı’ndan rahat olan ABD ile ilişkiler iyice gerildi. Terörle mücadeledeki kararlılığa karşı Beyaz Saray yönetiminin son hamlesi de Ermeni Soykırımı yalanı oldu.

ABD Temsilciler Meclisi 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma kararı aldı. ABD'nin bu hamlesine tepki de sürüyor. Ulusal Kanal’a konuşan Türkiye Gaziler Birliği Platformu Kurucusu Nail Kabalı, Washington’un attığı adımları eleştirdi.

Nail Kabalı, Türkiye’ye karşı hamleler yapan ABD’ye İncirlik kartı ile yanıt verilmesini istedi.

Kabalı, Türkiye'nin Perinçek-İsviçre davasında alınan kararı etkili şekilde kullanması gerektiğini de vurguladı.

ulusal.com.tr