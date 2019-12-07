Gazilerin protez ve ortez sorunu

Sağlık uygulama tebliğinde 2012 yılında yapılan değişiklik kahraman gazileri mağdur etmeye devam ediyor.

Protez, ortez fiyatları yüksek. Gaziler, devletin verdiği desteğin artırılmasını talep ediyor.

Terörle mücadele sırasında gazi olan bazı Mehmetçikler uzuv kaybı nedeniyle proteze, felç gibi rahatsızlıklar sonucu orteze ihtiyaç duyuyor. Temin içinse önlerinde iki yol var. Birinci yol Ankara'ya gelip ücretsiz bir şekilde protez ve ortez yaptırmak.

Protez ve ortezler, sadece Ankara’da bulunan fizik ve tedavi hastanesinde devletin verdiği destekle üretebiliyor. Gaziler, bu nedenle 8-9 ay hastanede protez bekliyor.

Ancak protez ve ortezler Ankara'da ücretsiz olsa da ailelerinden uzakta ihtiyaçlarını gidermek için beklemeleri onları yıpratıyor.

İkinci yol ise ihtiyaçlarını yaşadıkları kentte karşılamak. Ancak bu kez de devreye maliyet giriyor. 2012'de yapılan değişiklik sonrası devlet ürün fiyatının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Gaziler ise destek miktarının artırılmasını istiyor.

Kemal Özdemir, terörle mücadele gazisi. 1995’te Batman’da mayına basması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybetti. Protez desteğini 2 yılda bir alabiliyor. Yakın bir zamanda yeni bir protez için başvuru yapacak. Gazi Özdemir, karşılaştığı sorunları Ulusal Kanal'a anlattı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: TANSEV KARA

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