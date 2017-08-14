FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere dair 486 kişinin yargılandığı davada, sanık eski Albay Düzenli'nin çapraz sorgusu yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile çapraz sorgusu yapılan sanık eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli arasında tartışma yaşandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmanın onuncu celsesinde, savunmasını tamamlayan Düzenli'nin çapraz sorgusuna geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Darbe girişimi sürecinde Çankaya civarında gece saat 04.00'e kadar bazı kimselerle bir araya geldiğiniz baz istasyonu kayıtlarında ortaya çıktı. Bu saate kadar Çankaya'da ne yaptınız?" sorusuna Düzenli, "Ben Ankara'da her zaman fırıl fırıl dönen bir insanım. Çocuğuma okul bakıyordum." yanıtını verdi.

Aydın'ın söz konusu görüşmeye ilişkin sorularını sürdürmesi üzerine Düzenli, "Ben size soruyorum; 10 gün önce neredeydiniz?" karşılığını verdi.

Avukat Aydın'ın "Bana soru soramazsınız. Sanık, sanık olduğunun idrakında değil." demesi üzerine, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığı soru sormaması yönünde uyardı.

Sanık Düzenli de "Üslubuna böyle devam ederse, Sayın Hüseyin Aydın Bey'in sorularına cevap vermiyorum. Ben buraya kelepçeli olarak geliyorum, ne olduğumun farkındayım. Bana sesinizi yükseltmeyin sayın avukat." dedi. Avukat Aydın da sanığın bu şekilde karşılık vermeyi sürdürmesi durumunda sesini yükselteceğini söyledi.

Aydın'ın, "Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'la görüşmeleriniz var. Akıncı Üssü'ndeki toplantıda ne konuştunuz? Üsse giriş saatlerinizin aynı olduğu görülüyor, bu sırada aranızda konuşma oldu mu?" sorularını yönetmesi üzerine sanık, Hakim Giray'a "Avukat beyin sorularını akıl ve mantık çerçevesinde sorması gerekmez mi?" dedi.



"Fetullahçı olarak sizde akıl ne gezer"

Bunun üzerine Aydın, "Bir Fetullahçı olarak akıl ve mantık sizde ne gezer?" karşılığını verdi.

Salondakilerin de sanığa tepki göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Giray, duruşmaya ara verildiğini belirterek, güvenlik güçlerinden salonu boşaltmalarını istedi.

İzleyicilerin tepkiyi sürdürmesi üzerine güvenlik güçleri, izleyiciler ile sanıklar arasında barikat oluşturarak salonu boşalttı.