Geçitkale'ye SİHA ve İHA üssü kuruluyor

Türkiye'ye ait İHA ve SİHA'lar, 3 tıraa yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na gönderildi. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.



Geçitkale havaalanına SİHA ve İHA'ların konuşlandırılması , enerji kaynaklarını Türkiye ve KKTC’yi dışlayarak paylaşma adımları atan Rum-Yunan ikilisine yeni bir darbe oldu.



Türkiye ve KKTC'nin bu adımını Rum ve Yunan medyası ilk sıralardan gördü. “Kıbrıs’a Türk hava üssü” başlıklarıyla gelişmeleri birinci gündem maddesi yaptı. Türk uçaklarının ‘burunları dibinde’ üsleneceğini ve Rum hava sahasını da kontrol edeceğini öne sürdü.



Havaalanı, SİHA ve İHA’ların önümüzdeki hafta uçuşuna hazır hale getirilecek. Geçitkale ile doğu Akdeniz’in neredeyse tamamında gözlem kabiliyeti kazanıldı. İngiltere’nin Rum kesiminde hava üssü bulunuyor. Rumlar, Fransa ve İsrail’e de hava üsleri açmıştı. Türkiye’nin de Kıbrıs’ta hava üssü oldu.

ulusal.com.tr