Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım nasıl yapılır? Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım belgesi alma nasıl olur?

Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına katılım adeta çığ gibi artıyor. 11 Kasım'da yapılacak büyük fidan dikme etkinliği kapsamında milyonlarca fidan dikilecek.

Ünlü YouTuber Fatih Yasin, "Arkadaşlar selamlar, ciddi bir istekte bulunacağım hepimiz için. Geleceğe nefes olmak amacıyla bu tweete gelen FAV sayısı kadar fidan bağışlayacağım." kararı aldığını açıkladı.

İstanbul Kağıthane Belediyesi tarafından da "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan #GeleceğeNefes projesi ile 11 Milyon fidan 11 Kasım saat 11:11'de toprakla buluşuyor! Haydi, siz de bu ağaçlandırma seferberliğine katılın, gelecek nesillere nefes olun." paylaşımı yapıldı.

Öte yandan Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından da Batman halkına teşekkür edilerek "Kampanyamıza verdikleri destekle #GeleceğeNefes olan Batman halkına şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Kampanya kapsamında fidan kampanyasına katılım internet sitesi üzerinden yapılarak, katılım belgesine ulaşılabilir.

ulusal.com.tr