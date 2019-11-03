Geleceğe Nefes Fidan dikme kampanyasına katılım nasıl yapılır? Fidan dikme kampanyasında fidan ücretli mi? Destek mesajı yağıyor

Geleceğe Nefes Fidan dikme kampanyasına katılım her geçen dakika artıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye’nin her şehrine milyonlarca ağaç dikilecek. #GeleceğeNefes olmak için ben de memleketim Elazığ’a fidan bağışı yaptım. Bu anlamlı projeyi başlattığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kutluyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "11 Kasım saat 11:11’de düzenlenecek olan #GeleceğeNefes seferberliğini Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz de destekliyor, Başkanlığımızın güzide mensuplarını bu anlamlı kampanyaya katkıda bulunmaya davet ediyorum." paylaşımı yaptı.

Katılım belgesini paylaşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "'Bugün Fidan, Yarın Nefes' mottosuyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen #GeleceğeNefes seferberliğini Türk Telekom ailesi olarak biz de destekliyor, tüm çalışma arkadaşlarımı da bu gönüllülük hareketine katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından da "Daha yeşil bir ülke için Kredi Yurtlar gençleri #bendevarım diyor. KYK'lı gençler 11 Kasım'da 81 ilde aynı anda 583 bin fidan dikecek, #GelecegeNefes olacak. Haydi, sen de gel!" paylaşımı yapıldı.

Kampanya kapsamında fidan sahiplenmenin ücretsiz olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr