Geleceğe Nefes Fidan dikme kampanyasına katılım nasıl yapılır? Katılım ücretli mi? Fidan dikme kampanyası katılım belgesi nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına milyonlarca kişi katıldı.

81 ilde fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Fidan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, kampanyanın internet sitesi olan https://gelecegenefes.com/ adresinden fidan sahiplenebilir.

İsim, soyisim ve e-posta ile şehrin seçileceği kampanyaya katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

Kampanyaya katılan yurttaşlar, girdikleri e-posta adreslerine katılım belgelerini de isteyebilir.

ulusal.com.tr