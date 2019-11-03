Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına ne zaman, katılım başvuru ücretli mi? Katılım belgesi nasıl alınır

Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına katılım başvuru ücretli mi? Katılım belgesi nasıl alınır?

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Haydi Bahçelievler, Fidan Dikmeye! Daha yeşil bir Türkiye için herkesi bu güzel projenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Fidan dik, #GeleceğeNefes ol." dedi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "11 Kasım’da, saat 11.11’de, Türkiye genelinde 11 milyon fidanla #GeleceğeNefes olalım. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Gazi Şehir." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'TEN DESTEK

HAK-İŞ, Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Daha yeşil bir Türkiye" kampanyasına 21 sendikası ve 700 bini aşkın üyesi ile 81 ilde destek veriyor.

Katılımın ücretsiz olduğu kampanya için açılan internet sitesi üzerinden katılım belgesi alınabilir.

ulusal.com.tr