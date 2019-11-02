Geleceğe Nefes Fidan kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Fidan kampanyasında son durum ne? Kampanyaya katılım ücretli mi?
Geleceğe Nefes Fidan kampanyası kapsamında tüm Türkiye, fidan sahiplenmek için adeta seferber olmuş durumda. Çok sayıda vatandaşlar, fidan sahiplenerek dikilecek milyonlarca fidan arasında sahiplendiği fidanların da olması mutluluğunu yaşıyor. Fidan sahiplenmek isteyen yurttaşlar, Geleceğe Nefes Fidan kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Fidan kampanyasında son durum ne? gibi soruların cevabını arıyor. İşte detaylar
Geleceğe Nefes Fidan kampanyası için tüm Türkiye adeta seferber olmuş durumda.
Vatandaşlar, Geleceğe Nefes Fidan kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Fidan kampanyasında son durum ne? gibi soruların yanıtlarını arıyor.
Dikilecek 11 milyon fidanın sahiplenmesindeki son durum da belli oldu.
Ortalama 20 ilde fidan sahiplenme oranının hedeflenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.
GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR
Fidan sahiplenmek isteyen yurttaşlar, https://gelecegenefes.com/ internet sitesine girerek 'fidan sahiplen' kısmına tıklayarak isim, soyisim, e-posta ve il seçerek fidan sahiplenebilir.
Bilgileri doldurduktan sonra katıl butonuna tıklayarak katılım belgesine ulaşılabilir.
Fidan sahiplenen yurttaşlara, "1 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak." mesajı ile hatırlatma yapılıyor.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P