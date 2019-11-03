Geleceğe Nefes Fidan kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Fidan kampanyasında son durum ne? Kampanyaya katılım ücretli mi? İşte ayrıntılar

Geleceğe Nefes Fidan kampanyası için tüm Türkiye adeta seferber olmuş durumda.

Vatandaşlar, Geleceğe Nefes Fidan kampanyası katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Fidan kampanyasında son durum ne? gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Dikilecek 11 milyon fidanın sahiplenmesindeki son durum da belli oldu.

Ortalama 20 ilde fidan sahiplenme oranının hedeflenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR

Fidan sahiplenmek isteyen yurttaşlar, https://gelecegenefes.com/ internet sitesine girerek 'fidan sahiplen' kısmına tıklayarak isim, soyisim, e-posta ve il seçerek fidan sahiplenebilir.

Bilgileri doldurduktan sonra katıl butonuna tıklayarak katılım belgesine ulaşılabilir.

Fidan sahiplenen yurttaşlara, "1 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak." mesajı ile hatırlatma yapılıyor.

ulusal.com.tr